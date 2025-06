Gala annuel de Malissard Danse – Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières 21 juin 2025 20:00

Drôme

Gala annuel de Malissard Danse Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Qui dit date exceptionnelle dit événement d’exception !!!

Comme vous le savez déjà cette année notre gala aura lieu le 1er jour de l’été, jour de la fête de la musique !!!

.

Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue

Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 69 58 32 mdanse.malissard@gmail.com

English :

An exceptional date means an exceptional event!

As you already know, this year our gala will take place on the 1st day of summer, the Fête de la Musique!

German :

Ein außergewöhnliches Datum bedeutet ein außergewöhnliches Ereignis!

Wie Sie bereits wissen, findet unsere diesjährige Gala am ersten Tag des Sommers statt, dem Tag der Fête de la Musique!

Italiano :

Una data eccezionale significa un evento eccezionale!

Come già sapete, quest’anno il nostro gala si svolgerà il primo giorno d’estate, la Festa della Musica!

Espanol :

Una fecha excepcional es sinónimo de un acontecimiento excepcional

Como ya sabe, este año nuestra gala tendrá lugar el primer día del verano, ¡la Fiesta de la Música!

L’événement Gala annuel de Malissard Danse Barbières a été mis à jour le 2025-06-11 par Valence Romans Tourisme