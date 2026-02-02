Gala annuel de natation artistique Piscine AquaSud Pont-l’Abbé
Gala annuel de natation artistique Piscine AquaSud Pont-l’Abbé dimanche 8 mars 2026.
Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-08 19:45:00
fin : 2026-03-08 22:00:00
Cette année les Selkies font leur cinéma ! Venez à la découverte de nombreux films en 1h30 tout en évoluant au fil de l’eau ! .
+33 6 59 61 75 23
English : Gala annuel de natation artistique
