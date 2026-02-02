Gala annuel de natation artistique Piscine AquaSud Pont-l’Abbé

Gala annuel de natation artistique

Piscine AquaSud 17 Rue Raymonde Folgoas-Guillou Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 19:45:00

fin : 2026-03-08 22:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Cette année les Selkies font leur cinéma ! Venez à la découverte de nombreux films en 1h30 tout en évoluant au fil de l’eau ! .

English : Gala annuel de natation artistique

