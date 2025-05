Gala annuel du Rythme Groupe Les Chanterelles – Salle Jean Villar Romans-sur-Isère, 20 juin 2025 20:30, Romans-sur-Isère.

Drôme

Gala annuel du Rythme Groupe Les Chanterelles Salle Jean Villar Rue Giraud Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

5 à 8 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Une cinquantaine de filles de tous âges vous présentera son spectacle sur le thème de « l’Alphabet » avec plus de 25 chorégraphie différentes ! Venez nombreux !

Salle Jean Villar Rue Giraud

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 08 28 rythmiquegroupeleschanterelles@gmail.com

English :

Fifty girls of all ages will present their show on the theme of « Alphabet » with more than 25 different choreographies! Come one, come all!

German :

Rund 50 Mädchen jeden Alters werden Ihnen ihre Show zum Thema « Alphabet » mit mehr als 25 verschiedenen Choreografien präsentieren! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Una cinquantina di ragazze di tutte le età si esibiranno nel loro spettacolo sul tema dell' »Alfabeto » con oltre 25 coreografie diverse! Venite tutti e tutte!

Espanol :

Unas cincuenta chicas de todas las edades representarán su espectáculo sobre el tema del « Abecedario » con más de 25 coreografías diferentes ¡Vengan todas!

