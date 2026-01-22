Gala Annuel Espace culturel des Avrils Saint-Mihiel

Gala Annuel

Espace culturel des Avrils Avenue du Général de Gaulle Saint-Mihiel Meuse

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Le club de Saint-Mihiel vous propose de fêter cette vitalité nouvelle samedi 28 MARS 2026 en participant à son GALA ANNUEL organisé à l’Espace Culturel des Avrils, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Mihiel.

La perspective d’un évènement de qualité

DINER ET SOIRÉE DANSANTE Animations avec les musiciens de Damien Dominiak

SUR LE THÈME DU TANGO ARGENTIN Démonstrations de danse de Léo Calvelli et Eugénia Usandivaras, danseurs et professeurs originaires d’Argentine

PARTICIPATION DE 75 € euros par personne

RESERVATION AVANT LE 10 MARS 2026

CONTACT lionlg@gmail.com

Par votre présence à cette soirée, vous apporterez votre contribution aux diverses œuvres locales du Lions Club de Saint-Mihiel.Tout public

lionlg@gmail.com

English :

The Saint-Mihiel club invites you to celebrate this new vitality on Saturday, MARCH 28, 2026 by taking part in its ANNUAL GALA at the Espace Culturel des Avrils, avenue du Général de Gaulle, in Saint-Mihiel.

The prospect of a quality event:

DINNER AND DANCING EVENING: Entertainment with Damien Dominiak’s musicians

ARGENTINIAN TANGO: Dance demonstrations by Argentinean dancers and teachers Léo Calvelli and Eugénia Usandivaras

PARTICIPATION OF 75 ? euros per person

BOOKING BEFORE MARCH 10, 2026

CONTACT lionlg@gmail.com

By attending this event, you will be making a contribution to the various local activities of the Saint-Mihiel Lions Club.

