Gala au Mazel de Monistrol Gym – Monistrol-sur-Loire 28 juin 2025 19:00

Haute-Loire

Gala au Mazel de Monistrol Gym Gymnase du Mazel 1 Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : Samedi 2025-06-28 19:00:00

fin : 2025-06-28

2025-06-28

Le club de Monistrol Gym organise un gala au gymnase du Mazel 1 « Monistrol Gym fait son festival »

Venez nombreux !

.

Gymnase du Mazel 1

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

The Monistrol Gym club is organizing a gala at the Mazel 1 gymnasium: « Monistrol Gym fait son festival » (« Monistrol Gym does its festival »)

Come and join us!

German :

Der Verein Monistrol Gym organisiert eine Gala in der Sporthalle Mazel 1: « Monistrol Gym fait son festival »

Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Il Monistrol Gym club organizza un gala presso la palestra Mazel 1: « Monistrol Gym fa il suo festival »

Venite e unitevi a noi!

Espanol :

El club Monistrol Gym organiza una gala en el gimnasio Mazel 1: « Monistrol Gym hace su festival »

¡Ven y únete a nosotros!

L’événement Gala au Mazel de Monistrol Gym Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron