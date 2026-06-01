Gala caritatif Ensemble pour le handicap Salle des fêtes Gonneville sur Scie Gonneville-sur-Scie

Gonneville-sur-Scie

Gala caritatif Ensemble pour le handicap

Salle des fêtes Gonneville sur Scie 76590 Route de Heugleville Gonneville-sur-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Angel Beauté Normandie vous invite à un gala caritatif pour soutenir l’association Ensemble pour le handicap.

Ouverture des portes à 14h pour un démarrage à 14h30.

Au programme défilé de miss & personnes en situation de handicap, spectacle musical et présentation de l’association.

Réservation avec le QR Code ou sur place ! .

Salle des fêtes Gonneville sur Scie 76590 Route de Heugleville Gonneville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 67 39 42

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English : Gala caritatif Ensemble pour le handicap

L’événement Gala caritatif Ensemble pour le handicap Gonneville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux