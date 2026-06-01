Gala caritatif Ensemble pour le handicap Salle des fêtes Gonneville sur Scie Gonneville-sur-Scie
Gala caritatif Ensemble pour le handicap Salle des fêtes Gonneville sur Scie Gonneville-sur-Scie samedi 27 juin 2026.
Gonneville-sur-Scie
Gala caritatif Ensemble pour le handicap
Salle des fêtes Gonneville sur Scie 76590 Route de Heugleville Gonneville-sur-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Angel Beauté Normandie vous invite à un gala caritatif pour soutenir l’association Ensemble pour le handicap.
Ouverture des portes à 14h pour un démarrage à 14h30.
Au programme défilé de miss & personnes en situation de handicap, spectacle musical et présentation de l’association.
Réservation avec le QR Code ou sur place ! .
Salle des fêtes Gonneville sur Scie 76590 Route de Heugleville Gonneville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 67 39 42
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English : Gala caritatif Ensemble pour le handicap
L’événement Gala caritatif Ensemble pour le handicap Gonneville-sur-Scie a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Terroir de Caux