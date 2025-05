Gala « Créatures » Un voyage aérien et féérique ! – Saint-Affrique, 8 juin 2025 07:00, Saint-Affrique.

Début : Dimanche 2025-06-08

fin : 2025-06-08

2025-06-08

L’Association Coïncidanse, Art&Pole et ses élèves vous invitent à un spectacle magique et époustouflant autour du Pole Dance, du Cerceau Aérien et du Lyra !

Laissez-vous emporter dans un univers peuplé de créatures fantastiques, de grâce et de puissance, où l’art du mouvement se mêle à la poésie du corps en suspension. Venez admirer le travail de passionné·e·s de tout âge qui vous offriront une performance artistique unique et pleine d’émotions ! .

Boulevard Aristide Briand

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 29 97 82 54

English :

The Coïncidanse Association, Art&Pole and its students invite you to a magical and breathtaking show featuring Pole Dance, Cerceau Aérien and Lyra!

German :

Der Verein Coïncidanse, Art&Pole und seine Schüler laden Sie zu einer magischen und atemberaubenden Show rund um den Pole Dance, den Aerial Hoop und den Lyra ein!

Italiano :

L’Associazione Coïncidanse, Art&Pole e i loro studenti vi invitano a uno spettacolo magico e mozzafiato basato sulla Pole Dance, il Cerceau Aérien e la Lyra!

Espanol :

La Asociación Coïncidanse, Art&Pole y sus alumnos le invitan a un espectáculo mágico e impresionante en torno al Pole Dance, el Cerceau Aérien y la Lyra

L’événement Gala « Créatures » Un voyage aérien et féérique ! Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)