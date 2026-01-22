Gala d’Accordéon Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac

Gala d’Accordéon

Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac Dordogne

Tarif : 12 EUR

2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Le traditionnel gala de l’accordéon organisé par l’amicale laïque de Marsaneix aura lieu vendredi 20 février à la salle des fêtes de Marsaneix à partir de 21h.

Une buvette est tenue par les bénévoles (boissons, café et crêpes faites maison…)

Le gala d’accordéon de Marsaneix est devenu une institution incontournable qui a toujours du succès depuis 26 ans.

Il sera animé par l’orchestre Ambiance et 8 accordéonistes renommés Fernand CHEVALIER Pascal TERRIBLE Pascal MANGIER Patrice VIGIER- Eric LACOUR- Nicolas COURTEY Baptiste PAROUTY et Martine

Venez danser sur un air d’accordéon !

Prix 12 € l’entrée

Réservation au 06 85 03 72 76 ou 05 53 08 87 21 ou par email amicalelaiquedemarsaneix@laposte.net .

Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 87 21 amicalelaiquedemarsaneix@laposte.net

