Gala d’Accordéon Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac

Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac Dordogne
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
2026-02-20
Le traditionnel gala de l’accordéon organisé par l’amicale laïque de Marsaneix aura lieu vendredi 20 février à la salle des fêtes de Marsaneix à partir de 21h.
Une buvette est tenue par les bénévoles (boissons, café et crêpes faites maison…)
Le gala d’accordéon de Marsaneix est devenu une institution incontournable qui a toujours du succès depuis 26 ans.
Il sera animé par l’orchestre Ambiance et 8 accordéonistes renommés Fernand CHEVALIER Pascal TERRIBLE Pascal MANGIER Patrice VIGIER- Eric LACOUR- Nicolas COURTEY Baptiste PAROUTY et Martine
Venez danser sur un air d’accordéon !
Prix 12 € l’entrée
Réservation au 06 85 03 72 76 ou 05 53 08 87 21 ou par email amicalelaiquedemarsaneix@laposte.net .
+33 5 53 08 87 21 amicalelaiquedemarsaneix@laposte.net
