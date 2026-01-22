Gala d’Accordéon Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac

Gala d’Accordéon Salle des fêtes de Marsaneix Sanilhac vendredi 20 février 2026.

Salle des fêtes de Marsaneix Route de Sanilhac Sanilhac Dordogne

Le traditionnel gala de l’accordéon organisé par l’amicale laïque de Marsaneix aura lieu vendredi 20 février à la salle des fêtes de Marsaneix à partir de 21h.
Une buvette est tenue par les bénévoles (boissons, café et crêpes faites maison…)
Le gala d’accordéon de Marsaneix est devenu une institution incontournable qui a toujours du succès depuis 26 ans.

Il sera animé par l’orchestre Ambiance et 8 accordéonistes renommés Fernand CHEVALIER Pascal TERRIBLE Pascal MANGIER Patrice VIGIER- Eric LACOUR- Nicolas COURTEY Baptiste PAROUTY et Martine

Venez danser sur un air d’accordéon !

Prix 12 € l’entrée

Réservation au 06 85 03 72 76 ou 05 53 08 87 21 ou par email amicalelaiquedemarsaneix@laposte.net   .

