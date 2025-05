Gala d’Accordéon – Vitrac-sur-Montane, 17 mai 2025 14:30, Vitrac-sur-Montane.

Corrèze

Gala d’Accordéon Salle Polyvalente Vitrac-sur-Montane Corrèze

Gala d’Accordéon dansant Avec Mathieu Martinie, Sébastien Farge, Denis Salesse, Rémi Sallard, Patrice Rivière, Marc Picard et Sabine Bel à l’accordéon, ainsi que le duo Rolande Faufingue à la vielle et Bernard Cochinal à la cabrette Attention si vous désirez rester à la soupe à l’oignon et scène ouverte ensuite, réservation – .

Salle Polyvalente

Vitrac-sur-Montane 19800 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 21 30 36

