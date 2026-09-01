Gala d’accordéons : repas & thé dansant Rue du Marquis de Vignes Oudides Saint-Estèphe
mardi 22 septembre 2026 · Rue du Marquis de Vignes Oudides · Saint-Estèphe
Informations pratiques
Saint-Estèphe
Gala d’accordéons : repas & thé dansant
Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe Gironde
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 12:00:00
fin : 2026-09-22 19:00:00
Date(s) :
2026-09-22
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
Le Comité des fêtes de Saint-Estèphe organise son gala d’accordéon, avec un repas et un thé dansant.
L’ambiance musicale sera assurée par plusieurs orchestres dont ceux de David Firmin, Aldo Feliciano, Hugues Lamagat et Jérôme Labat, champion du monde d’accordéon. Avec la présence exceptionnelle de Corinne, ex chanteuse de l’orchestre David Corry et des taxis danseurs d’Aquitaine.
Menu : Repas dansant avec son menu : apéritif, salade de grenier médocain, pavé de merlu sauce verte, filet mignon de porc mariné et sa garniture, fromages, poire au vin, café et vin rosé-rouge.
Possibilité de ne venir qu’au thé dansant à partir de 14h30 (pâtisserie et boisson).
Sur inscription avant le 17 septembre. .
Rue du Marquis de Vignes Oudides Espace Guy Guyonnaud Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 27 29 91
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English : Gala d’accordéons : repas & thé dansant
L’événement Gala d’accordéons : repas & thé dansant Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Médoc-Vignoble
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