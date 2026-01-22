Gala dansant accordéon et French-Cancan Cuzorn
Gala dansant accordéon et French-Cancan Cuzorn dimanche 22 février 2026.
Gala dansant accordéon et French-Cancan
Salle Robert Carnejac Cuzorn Lot-et-Garonne
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Gala dansant accordéon et spectacle.
Avec l’orchestre Laurent Pire ainsi que Nadège Gravière, Sébastien Farge, Maxime D’errico et Pierre Sicaud.
Spectacle de danse avec la compagnie Amazone.
Ouverture des portes à partir de 13h30.
Sur réservation.
Salle Robert Carnejac Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 67 17
English :
Gala dance: accordion and show.
With the Laurent Pire orchestra, Nadège Gravière, Sébastien Farge, Maxime D’errico and Pierre Sicaud.
Dance performance by Compagnie Amazone.
Doors open at 1:30pm.
Reservations required.
L’événement Gala dansant accordéon et French-Cancan Cuzorn a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot