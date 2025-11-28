Gala Dansant au profit du Téléthon Gramat
Avenue Gambetta Gramat Lot
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-11-28 20:00:00
Soirée festive organisée dans le cadre du Téléthon avec un grand gala dansant orchestré par Daniel Fabre. Plusieurs artistes se succéderont sur scène pour animer la piste. L’événement promet ambiance, convivialité et solidarité. Boissons et gourmandises seront proposées sur place
Avenue Gambetta Gramat 46500 Lot Occitanie
English :
Festive Telethon evening with a grand gala dance orchestrated by Daniel Fabre
German :
Festlicher Abend im Rahmen des Telethon mit einer großen Tanzgala, die von Daniel Fabre orchestriert wird
Italiano :
Serata di festa organizzata nell’ambito di Telethon con un gran ballo di gala orchestrato da Daniel Fabre
Espanol :
Velada festiva organizada en el marco del Teletón con un gran baile de gala orquestado por Daniel Fabre
L’événement Gala Dansant au profit du Téléthon Gramat a été mis à jour le 2025-11-10 par OT Vallée de la Dordogne