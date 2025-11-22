GALA D’ANTAN CITE DU TRAIN

Muespach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, laissez-vous tenter par ce voyage hors du temps, une parenthèse exceptionnelle qui célèbre patrimoine, spectacle et gastronomie dans un cadre aussi majestueux qu’inattendu.

Plongez dans l’élégance d’une époque révolue lors d’une soirée inoubliable à la Cité du Train Patrimoine SNCF, le plus grand musée ferroviaire d’Europe.

Le Gala d’Antan vous invite à un dîner-spectacle immersif au cœur d’une collection unique de trains de légende. Entre prestige du passé et magie du présent, laissez-vous emporter par une mise en scène spectaculaire où chaque détail décor, lumière, scénographie et art de la table recrée l’atmosphère raffinée d’autrefois.

Sur scène, des artistes de renom tels qu’Adrien Wild et le Paradis des Sources viendront éblouir la soirée, mêlant performances artistiques et élégance intemporelle.

Le menu, imaginé dans l’esprit des grands banquets d’antan et revisité avec finesse, complètera cette expérience sensorielle totale.

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, laissez-vous tenter par ce voyage hors du temps, une parenthèse exceptionnelle qui célèbre patrimoine, spectacle et gastronomie dans un cadre aussi majestueux qu’inattendu.

Réservation en ligne obligatoire. .

Muespach 68640 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 09 49 22 info@mfw.fr

English :

Whether you’re from here or abroad, let yourself be tempted by this timeless journey, an exceptional interlude that celebrates heritage, entertainment and gastronomy in a setting as majestic as it is unexpected.

German :

Ob Sie von hier oder von anderswo kommen, lassen Sie sich von dieser zeitlosen Reise verführen, einer außergewöhnlichen Auszeit, die das Kulturerbe, das Schauspiel und die Gastronomie in einem ebenso majestätischen wie unerwarteten Rahmen feiert.

Italiano :

Che siate di qui o di là, lasciatevi tentare da questo viaggio senza tempo, una parentesi eccezionale che celebra il patrimonio, l’intrattenimento e la gastronomia in un ambiente tanto maestoso quanto inaspettato.

Espanol :

Tanto si es de aquí como de allá, déjese tentar por este viaje intemporal, un interludio excepcional que celebra el patrimonio, el entretenimiento y la gastronomía en un entorno tan majestuoso como inesperado.

L’événement GALA D’ANTAN CITE DU TRAIN Muespach a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme du Sundgau