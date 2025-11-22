Gala d’Antan Mulhouse

Gala d’Antan

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22 23:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Plongez dans l’élégance d’une époque révolue lors d’une soirée inoubliable à la Cité du Train Patrimoine SNCF, le plus grand musée ferroviaire d’Europe.

Le Gala d’Antan vous invite à un dîner-spectacle immersif au cœur d’une collection unique de trains de légende. Entre prestige du passé et magie du présent, laissez-vous emporter par une mise en scène spectaculaire où chaque détail décor, lumière, scénographie et art de la table recrée l’atmosphère raffinée d’autrefois.

Sur scène, des artistes de renom tels qu’Adrien Wild et le Paradis des Sources viendront éblouir la soirée, mêlant performances artistiques et élégance intemporelle.

Le menu, imaginé dans l’esprit des grands banquets d’antan et revisité avec finesse, complètera cette expérience sensorielle totale.

Que vous soyez d’ici ou d’ailleurs, laissez-vous tenter par ce voyage hors du temps, une parenthèse exceptionnelle qui célèbre patrimoine, spectacle et gastronomie dans un cadre aussi majestueux qu’inattendu.

Réservation en ligne obligatoire. .

2 rue Alfred de Glehn Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 7 82 09 49 22 info@mulhousevousappartient.fr

