Gala de boxe 8ème édition du Trophée des champions LOURDES Lourdes

Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Gala de boxe 8e édition du Trophée des champions
Organisé par le Boxing Full Contact Lourdais
Le Boxing FC Lourdais vous invite à vivre une soirée où le sport de haut niveau rencontre l’ambiance des grands shows d’Occitanie.
Sur le ring
12 combats explosifs qui tiendront le public en haleine ;
3 ceintures en jeu pour des affrontements d’anthologie ;
2 combats pros & 1 combat semi-pro ;
Et surtout les combattants lourdais prêts à tout donner devant leur public.
Hors du ring
Un show de danse spectaculaire signé L’Atelier NCL ;
Bar & restauration.
Places limitées.
Billetterie via le lien ci-dessous
LOURDES 27 Chemin Lannedarré Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 11 68 03 39 momodilmi@aol.com
English :
Boxing gala ? 8th Trophée des Champions
Organized by Boxing Full Contact Lourdais
Boxing FC Lourdais invites you to an evening where top-level sport meets the atmosphere of the great Occitan shows.
In the ring
12 explosive fights to keep audiences on the edge of their seats;
3 belts at stake for anthological confrontations;
2 pro fights & 1 semi-pro fight;
And above all: the heavyweight fighters ready to give their all in front of their fans.
Outside the ring
A spectacular dance show by L?Atelier NCL;
Bar & catering.
Limited seating.
Ticketing via the link below
German :
Boxgala ? 8. Ausgabe der Trophäe der Champions
Organisiert vom Boxing Full Contact Lourdais
Der Boxing FC Lourdais lädt Sie ein, einen Abend zu erleben, an dem Spitzensport auf die Atmosphäre der großen Shows in Okzitanien trifft.
Im Ring
12 explosive Kämpfe, die das Publikum in Atem halten werden;
3 Gürtel stehen auf dem Spiel für anthologische Begegnungen;
2 Profi-Kämpfe & 1 Semi-Profi-Kampf;
Und vor allem: die Kämpfer aus Louvre, die bereit sind, vor ihrem Publikum alles zu geben.
Außerhalb des Rings
Eine spektakuläre Tanzshow von L’Atelier NCL;
Bar & Restaurant.
Begrenzte Anzahl von Plätzen.
Tickets über den untenstehenden Link
Italiano :
Galà di pugilato: 8a edizione del Trofeo dei Campioni
Organizzato da Boxe a contatto pieno Lourdais
La Boxe FC Lourdais vi invita a vivere una serata in cui lo sport di alto livello incontra l’atmosfera dei grandi spettacoli occitani.
Sul ring:
12 combattimenti esplosivi per tenere il pubblico sulle spine;
3 cinture in palio in alcuni dei migliori combattimenti dell’anno;
2 combattimenti di professionisti e 1 di semi-professionisti;
E soprattutto: i combattenti locali pronti a dare il massimo davanti ai loro fan.
Fuori dal ring:
Uno spettacolare spettacolo di danza di L’Atelier NCL;
Bar e ristorazione.
Posti limitati.
Biglietti disponibili al seguente link
Espanol :
Gala del boxeo 8ª edición del Trofeo de Campeones
Organizado por Boxing Full Contact Lourdais
El Boxeo FC Lourdais le invita a disfrutar de una velada en la que el deporte de alto nivel se encuentra con el ambiente de los grandes espectáculos occitanos.
En el ring
12 combates explosivos para mantener al público en vilo;
3 cinturones en juego en algunos de los mejores combates del año;
2 combates profesionales y 1 combate semiprofesional;
Y sobre todo: los luchadores locales dispuestos a darlo todo ante sus seguidores.
Fuera del ring
Un espectacular espectáculo de danza a cargo de L’Atelier NCL;
Bar y catering.
Aforo limitado.
Entradas disponibles en el siguiente enlace
