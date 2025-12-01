GALA DE BOXE ANGLAISE AMATEURS ET PROFESSIONNELS Crépy-en-Valois
GALA DE BOXE ANGLAISE AMATEURS ET PROFESSIONNELS Crépy-en-Valois samedi 13 décembre 2025.
GALA DE BOXE ANGLAISE AMATEURS ET PROFESSIONNELS
Rue des Cèdres Crépy-en-Valois Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 00:00:00
Date(s) :
2025-12-13
GALA DE BOXE Samedi 13 décembre 2025 à Crépy-en-Valois
Un événement à ne pas manquer
Combats professionnels
1 | Main Event Mohamed Charef (Crépy-en-Valois)
2 | Co-Main Event Sylvère Ebbara (Neuilly-en-Thelle) Team Bob Sita
Combats amateurs
12 combats avec les boxeurs crépynois Steve, Elyes, Jibril, Shanna, Emna, Arslane, Florian…
Infos pratiques
Date Samedi 13 décembre 2025
Heure Ouverture 18h | Début des combats 19h
Lieu Salle Irène Cruypenninck, Rue des Cèdres, 60800 Crépy-en-Valois
Tarif 8 € | Gratuit -12 ans
Merci à nos partenaires
• MG Fermetures
• Garage Marette
• JP2D
• Delepine Gilles
• Cuisines Références Crépy-en-Valois
• ATM CHRÉTIEN
• Akf Vapeur
• Melty Shirt
• L’ Amandine
• Entreprise Rosier
• VALOIS PISCINES & SPAS
• Nuances Unikalo
• Ville de Crépy-en-Valois
• Reitz Immobilier
Venez soutenir vos boxeurs et vivre une soirée intense !
Partagez l’événement et invitez vos amis !
Rue des Cèdres Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 09 30 29 82 Florian60bo@gmail.com
English :
BOXING GALA ? Saturday, December 13, 2025 in Crépy-en-Valois
An event not to be missed
Professional fights
1 | Main Event: Mohamed Charef (Crépy-en-Valois)
2 | Co-Main Event: Sylvère Ebbara (Neuilly-en-Thelle) Team Bob Sita
Amateur bouts
12 fights with Crépy boxers: Steve, Elyes, Jibril, Shanna, Emna, Arslane, Florian?
Practical info
Date Saturday December 13, 2025
Time: Opening 6pm | Fights start 7pm
Place Salle Irène Cruypenninck, Rue des Cèdres, 60800 Crépy-en-Valois
Price 8 ? | Free for children under 12
Thanks to our partners
? MG Fermetures
? Garage Marette
? JP2D
? Delepine Gilles
? Cuisines Références Crépy-en-Valois
? ATM CHRÉTIEN
? Akf Vapeur
? Melty Shirt
? L’ Amandine
? Entreprise Rosier
? VALOIS PISCINES & SPAS
? Nuances Unikalo
? City of Crépy-en-Valois
? Reitz Immobilier
Come and support your boxers and enjoy an intense evening!
Share the event and invite your friends!
German :
GALA DES BOXENS ? Samstag, 13. Dezember 2025 in Crépy-en-Valois
Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten
Profikämpfe
1 | Main Event: Mohamed Charef (Crépy-en-Valois)
2 | Co-Main Event: Sylvère Ebbara (Neuilly-en-Thelle) Team Bob Sita
Amateurkämpfe
12 Kämpfe mit Boxern aus Crépynois: Steve, Elyes, Jibril, Shanna, Emna, Arslane, Florian?
Praktische Informationen
Datum: Samstag, 13. Dezember 2025
Uhrzeit: Eröffnung 18 Uhr | Beginn der Kämpfe 19 Uhr
Ort Saal Irène Cruypenninck, Rue des Cèdres, 60800 Crépy-en-Valois
Eintrittspreis: 8 ? | Kostenlos 12 Jahre
Dank an unsere Partner
? MG Fermetures
? Garage Marette
? JP2D
? Delepine Gilles
? Cuisines Références Crépy-en-Valois?
? ATM CHRÉTIEN
? Akf Dampf
? Melty Shirt
? L’ Amandine
? Unternehmen Rosier
? VALOIS PISCINES & SPAS
? Nuances Unikalo
? Stadt Crépy-en-Valois
? Reitz Immobilien
Unterstützen Sie Ihre Boxer und erleben Sie einen intensiven Abend!
Teilen Sie die Veranstaltung und laden Sie Ihre Freunde ein!
Italiano :
GALA’ DI BOXE ? Sabato 13 dicembre 2025 a Crépy-en-Valois
Un evento da non perdere
Combattimenti professionali
1 | Evento principale: Mohamed Charef (Crépy-en-Valois)
2 | Evento principale: Sylvère Ebbara (Neuilly-en-Thelle) Team Bob Sita
Incontri dilettantistici
12 incontri con pugili di Crépy: Steve, Elyes, Jibril, Shanna, Emna, Arslane, Florian?
Informazioni pratiche
Data: sabato 13 dicembre 2025
Orario: Apertura ore 18.00 | Inizio combattimenti ore 19.00
Luogo Salle Irène Cruypenninck, Rue des Cèdres, 60800 Crépy-en-Valois
Prezzo 8 ? | Gratis per i minori di 12 anni
Grazie ai nostri partner
? MG Fermetures
? Garage Marette
? JP2D
? Delepine Gilles
? Cuisines Références Crépy-en-Valois
? ATM CHRÉTIEN
? Akf Vapeur
? Camicia Melty
? L’Amandine
? Azienda Rosier
? VALOIS PISCINES & SPAS
? Nuances Unikalo
? Città di Crépy-en-Valois
? Reitz Immobilier
Venite a sostenere i vostri pugili e godetevi una serata intensa!
Condividi l’evento e invita i tuoi amici!
Espanol :
GALA DE BOXEO ? Sábado 13 de diciembre de 2025 en Crépy-en-Valois
Un acontecimiento que no debe perderse
Combates profesionales
1 | Evento principal: Mohamed Charef (Crépy-en-Valois)
2 | Co-evento principal: Sylvère Ebbara (Neuilly-en-Thelle) Equipo Bob Sita
Combates amateurs
12 combates con boxeadores de Crépy: Steve, Elyes, Jibril, Shanna, Emna, Arslane, Florian?
Información práctica
Fecha: sábado 13 de diciembre de 2025
Hora: Inauguración 18.00 h | Inicio de los combates 19.00 h
Lugar Salle Irène Cruypenninck, Rue des Cèdres, 60800 Crépy-en-Valois
Precio 8€ | Gratis para menores de 12 años
Gracias a nuestros socios
? MG Fermetures
? Garaje Marette
? JP2D
? Delepine Gilles
? Cuisines Références Crépy-en-Valois
? ATM CHRÉTIEN
? Akf Vapeur
? Melty Shirt
? L’ Amandine
? Rosier Company
? VALOIS PISCINES & SPAS
? Nuances Unikalo
? Ciudad de Crépy-en-Valois
? Reitz Immobilier
¡Ven a apoyar a tus boxeadores y disfruta de una velada intensa!
¡Comparte el evento e invita a tus amigos!
L’événement GALA DE BOXE ANGLAISE AMATEURS ET PROFESSIONNELS Crépy-en-Valois a été mis à jour le 2025-11-18 par Oise Tourisme