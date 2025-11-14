Gala de boxe Anglaise GYMNASE LEMOUTON Chaumont
Gala de boxe Anglaise Vendredi 14 novembre, 20h00 GYMNASE LEMOUTON Haute-Marne
10€ sur réservation sur helloasso.com 12€ sur place gratuit-12ans
Nous proposons des combats de boxe amateurs avec 8 licenciés du boxing chaumont contre des boxeurs qui viennent de St Dizier, Dombasle, Laon, Macon, Dijon et un combat professionnel avec la participation du groupe musical NATCHEZ
GYMNASE LEMOUTON RUE YOURI GAGARINE 52000 CHAUMONT Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est
