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GALA DE BOXE ANGLAISE, GYMNASE LEMOUTON, Chaumont

GALA DE BOXE ANGLAISE, GYMNASE LEMOUTON, Chaumont

GALA DE BOXE ANGLAISE, GYMNASE LEMOUTON, Chaumont vendredi 27 mars 2026.

Lieu : GYMNASE LEMOUTON

Adresse : RUE YOURI GAGARINE 52000 CHAUMONT

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : vendredi 27 mars 2026

Fin : vendredi 27 mars 2026

Tarif : Sur réservation hello.asso.10€. 12€ le soir du gala

GALA DE BOXE ANGLAISE Vendredi 27 mars, 20h00 GYMNASE LEMOUTON Haute-Marne

Sur réservation hello.asso.10€. 12€ le soir du gala

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T23:59:00+01:00

GYMNASE LEMOUTON RUE YOURI GAGARINE 52000 CHAUMONT Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://hello.asso »}]
Soirée de boxe anglaise amateur avec des boxeurs du Boxing club Chaumont contre des boxeurs qui viennent de différents club,1 combat professionnel ainsi que le groupe musical NATCHEZ

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