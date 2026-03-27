GALA DE BOXE ANGLAISE, GYMNASE LEMOUTON, Chaumont
GALA DE BOXE ANGLAISE, GYMNASE LEMOUTON, Chaumont vendredi 27 mars 2026.
GALA DE BOXE ANGLAISE Vendredi 27 mars, 20h00 GYMNASE LEMOUTON Haute-Marne
Sur réservation hello.asso.10€. 12€ le soir du gala
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T23:59:00+01:00
Fin : 2026-03-27T20:00:00+01:00 – 2026-03-27T23:59:00+01:00
GYMNASE LEMOUTON RUE YOURI GAGARINE 52000 CHAUMONT Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://hello.asso »}]
Soirée de boxe anglaise amateur avec des boxeurs du Boxing club Chaumont contre des boxeurs qui viennent de différents club,1 combat professionnel ainsi que le groupe musical NATCHEZ
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