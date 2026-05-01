Gala de boxe anglaise Villegouge
Gala de boxe anglaise Villegouge dimanche 17 mai 2026.
Villegouge
Gala de boxe anglaise
Salle des fêtes Villegouge Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:00:00
fin : 2026-05-17 20:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Le BBA club de Villegouge vous invite à un après midi 100 % Boxe. au programme Boxe éducative, Combats amateurs BEA ambiance conviviale. Entrée gratuit .
Salle des fêtes Villegouge 33141 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 73 83 77
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English : Gala de boxe anglaise
L’événement Gala de boxe anglaise Villegouge a été mis à jour le 2026-04-28 par OT du Fronsadais