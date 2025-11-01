Gala de boxe Cernay

Gala de boxe Cernay samedi 1 novembre 2025.

Gala de boxe

5 rue Gustave Eiffel Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-01 18:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Un rendez-vous plein d’énergie et d’émotion, où la passion de la boxe fait vibrer le public.

Une soirée sportive intense entre puissance, courage et respect. Combats amateurs et professionnels se succèdent dans une atmosphère vibrante, où la passion de la boxe et le goût du dépassement de soi s’expriment pleinement. .

5 rue Gustave Eiffel Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 23 75 06 08

English :

A meeting full of energy and emotion, where the passion of boxing thrills the audience.

German :

Ein Treffen voller Energie und Emotionen, bei dem die Leidenschaft des Boxsports das Publikum mitreißt.

Italiano :

Un evento ricco di energia e di emozioni, dove la passione della boxe entusiasma il pubblico.

Espanol :

Un evento lleno de energía y emoción, donde la pasión del boxeo emociona al público.

L’événement Gala de boxe Cernay a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay