Gala de boxe Dies irae Rue Anne Franck Désertines

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
pour les moins de 12 ans
Début : 2026-02-21 18:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Gala de Boxe avec 20 combats avec l’accompagnement des villes de Montluçon et Désertines et de la communauté d’agglomération.
Rue Anne Franck Gymnase Champlin Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 17 18 53 apbdesertines@gmail.com
English :
Boxing gala with 20 bouts, supported by the towns of Montluçon and Désertines and the agglomeration community.
