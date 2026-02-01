Gala de boxe Dies irae Rue Anne Franck Désertines

Gala de boxe Dies irae

Rue Anne Franck Gymnase Champlin Désertines Allier

5 – 5 – 5 EUR

pour les moins de 12 ans

Début : 2026-02-21 18:30:00

2026-02-21

2026-02-21

Gala de Boxe avec 20 combats avec l’accompagnement des villes de Montluçon et Désertines et de la communauté d’agglomération.

.

Rue Anne Franck Gymnase Champlin Désertines 03630 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 17 18 53 apbdesertines@gmail.com

English :

Boxing gala with 20 bouts, supported by the towns of Montluçon and Désertines and the agglomeration community.

