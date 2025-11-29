Gala de Boxe Even’Mans 12ème édition Gymnase du Complexe CSE Jess Owen Le Mans

Gala de Boxe Even’Mans 12ème édition

Gymnase du Complexe CSE Jess Owen 20, rue du Spoutnik Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29 01:00:00

2025-11-29

Le grand rendez-vous de la boxe au Mans ! Des combats explosifs, une ambiance survoltée et un show exceptionnel à ne pas manquer.

Plongez au cœur d’un événement sportif majeur, la 12ᵉ édition du gala organisé par l’ASL Boxing. Cette soirée unique rassemblera le public autour de combats intenses, portés par une mise en scène moderne et une ambiance électrique.

Des athlètes de haut niveau, venus de différentes régions, s’affronteront sur le ring, offrant un spectacle à la fois technique, explosif et captivant. Chaque combat est soigneusement sélectionné pour garantir un show sportif digne des plus grandes soirées de boxe.

Au programme

-Combats professionnels et amateurs de haut niveau

-Athlètes venus de différents horizons

-Animations, show lumière et DJ pour une soirée unique

Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de boxe, de spectacle et d’émotions fortes. Les places sont limitées, ne manque pas cet événement exceptionnel ! .

