Gala de boxe française Salle des fêtes Paimpol samedi 7 février 2026.
Salle des fêtes Chemin de Landouezec Paimpol Côtes-d’Armor
Le club Paimpol Savate Boxe Française vous invite à venir découvrir la boxe française lors de ce gala ouvert à tous. Buvette et restauration sur place, début des combats à 20h. .
