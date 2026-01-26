Gala de boxe française Salle des fêtes Paimpol

Gala de boxe française

Salle des fêtes Chemin de Landouezec Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Le club Paimpol Savate Boxe Française vous invite à venir découvrir la boxe française lors de ce gala ouvert à tous. Buvette et restauration sur place, début des combats à 20h. .

Salle des fêtes Chemin de Landouezec Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Gala de boxe française Paimpol a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol