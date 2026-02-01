Gala de boxe

31 Rue de la Mine Hayange Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

La section de boxe hayangeoise est fière de vous inviter à son gala annuel de boxe le samedi 14 février dès 19h au Complexe sportif Régine Cavagnoud.

Au programme Sélection Élites France Grand-Est VS Élites Portugal

Restauration et buvette sur place

Venez nombreux soutenir les boxeurs et vivre une soirée pleine d’adrénaline !Tout public

31 Rue de la Mine Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49 mairie@ville-hayange.fr

The Hayange boxing section is proud to invite you to its annual boxing gala on Saturday February 14 at 7pm at the Complexe sportif Régine Cavagnoud.

Program: Sélection Élites France Grand-Est VS Élites Portugal

Catering and refreshments on site

Come and support the boxers and enjoy an adrenalin-filled evening!

L’événement Gala de boxe Hayange a été mis à jour le 2026-02-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME