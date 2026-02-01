Gala de boxe Hayange
La section de boxe hayangeoise est fière de vous inviter à son gala annuel de boxe le samedi 14 février dès 19h au Complexe sportif Régine Cavagnoud.
Au programme Sélection Élites France Grand-Est VS Élites Portugal
Restauration et buvette sur place
Venez nombreux soutenir les boxeurs et vivre une soirée pleine d’adrénaline !Tout public
31 Rue de la Mine Hayange 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 82 49 49 mairie@ville-hayange.fr
English :
The Hayange boxing section is proud to invite you to its annual boxing gala on Saturday February 14 at 7pm at the Complexe sportif Régine Cavagnoud.
Program: Sélection Élites France Grand-Est VS Élites Portugal
Catering and refreshments on site
Come and support the boxers and enjoy an adrenalin-filled evening!
