Gala de boxe L’ascension des Héros 2 Espace Cordouan Royan samedi 25 octobre 2025.

Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25

Combat professionnel phare, la finale du Challenge national Jean-Claude Bouttier pour Makan Traoré de retour des Championnats du monde à Liverpool avec l’équipe de France.

Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 59 51 42 weus.franck@orange.fr

English :

The Challenge national Jean-Claude Bouttier final for Makan Traoré, back from the World Championships in Liverpool with the French team.

German :

Der Hauptberufskampf, das Finale des Challenge National Jean-Claude Bouttier für Makan Traoré, der von den Weltmeisterschaften in Liverpool mit der französischen Nationalmannschaft zurückkehrte.

Italiano :

L’incontro professionistico di punta, la finale del Challenge national Jean-Claude Bouttier per Makan Traoré, reduce dai Campionati del mondo di Liverpool con la squadra francese.

Espanol :

El combate profesional estrella, la final del Challenge nacional Jean-Claude Bouttier para Makan Traoré, de vuelta de los Campeonatos del Mundo de Liverpool con el equipo francés.

