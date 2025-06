Gala de boxe Jardin du centre d’animation de Saint-Joseph Marseille 14e Arrondissement 5 juillet 2025 19:00

Gala de boxe Samedi 5 juillet 2025 de 19h à 23h30. Jardin du centre d’animation de Saint-Joseph 72, bd Simon Bolivar Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Gala de boxe pour promouvoir la pratique sportive dans les 13e et 14e arrondissements

Un rendez-vous à ne pas manquer à la mairie de secteur ! Venez assister à 7 combats amateurs et 4 combats professionnels. De très beaux combats en perspective !

À 16h boxe éducative .

Jardin du centre d’animation de Saint-Joseph 72, bd Simon Bolivar

Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sports1314@mairie.fr

English :

Boxing gala to promote sports in the 13th and 14th arrondissements

German :

Boxgala zur Förderung der sportlichen Betätigung in den 13. und 14

Italiano :

Galà di boxe per promuovere lo sport nel 13° e 14° arrondissement

Espanol :

Gala de boxeo para promover el deporte en los distritos 13 y 14

