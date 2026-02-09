Gala de Boxe Muay Thaï Gymnase Broussaud Couzeix
Gala de Boxe Muay Thaï Gymnase Broussaud Couzeix samedi 11 avril 2026.
Gala de Boxe Muay Thaï
Gymnase Broussaud 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
2026-04-11
Venez assister à la cinquième édition du gala de boxe Muay thaï en faveurs des enfants atteints du cancer. Cette soirée exceptionnelle mettra à l’honneur 16 combats, allant des catégories amateurs aux semi-professionnels et professionnels, avec notamment 3 combats internationaux opposant la France à l’Italie .
Gymnase Broussaud 1 Allée du Stade Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
English : Gala de Boxe Muay Thaï
