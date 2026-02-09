Gala de Boxe Muay Thaï Gymnase Broussaud Couzeix

Gala de Boxe Muay Thaï

Gymnase Broussaud 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez assister à la cinquième édition du gala de boxe Muay thaï en faveurs des enfants atteints du cancer. Cette soirée exceptionnelle mettra à l’honneur 16 combats, allant des catégories amateurs aux semi-professionnels et professionnels, avec notamment 3 combats internationaux opposant la France à l’Italie .

Gymnase Broussaud 1 Allée du Stade Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 74 99 72

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala de Boxe Muay Thaï

L’événement Gala de Boxe Muay Thaï Couzeix a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Limoges Métropole