Gala de Boxe Muay Thaï Gymnase Broussaud Couzeix samedi 11 avril 2026.

Gymnase Broussaud 1 Allée du Stade Couzeix Haute-Vienne

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-04-11
2026-04-11

Venez assister à la cinquième édition du gala de boxe Muay thaï en faveurs des enfants atteints du cancer. Cette soirée exceptionnelle mettra à l’honneur 16 combats, allant des catégories amateurs aux semi-professionnels et professionnels, avec notamment 3 combats internationaux opposant la France à l’Italie   .

Gymnase Broussaud 1 Allée du Stade Couzeix 87270 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 

