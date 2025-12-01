Gala de boxe Maison des sports Nevers

Gala de boxe

Maison des sports 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

2025-12-13

Venez assister au Gala de boxe organisé par l’Académie de Boxe Citoyenne de Nevers à la Maison des Sports.

Rendez vous le samedi 13 décembre.

Buvette et restauration sur place.

Ouverture des portes à 18h et début des combats à 19h.

Durant la soirée, 6 combats pros et 7 combats amateurs dont Sofiane Khati, Geoffrey Lecomte et Hélène Lascombe.

Tarifs gradins 10€ ring 20€

Billetterie

– Points de vente Bars tabac le Balto et le Tourbillon à Nevers

– En ligne sur helloasso.com .

