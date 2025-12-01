Gala de boxe Maison des sports Nevers
Maison des sports 2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
2025-12-13
Venez assister au Gala de boxe organisé par l’Académie de Boxe Citoyenne de Nevers à la Maison des Sports.
Rendez vous le samedi 13 décembre.
Buvette et restauration sur place.
Ouverture des portes à 18h et début des combats à 19h.
Durant la soirée, 6 combats pros et 7 combats amateurs dont Sofiane Khati, Geoffrey Lecomte et Hélène Lascombe.
Tarifs gradins 10€ ring 20€
Billetterie
– Points de vente Bars tabac le Balto et le Tourbillon à Nevers
– En ligne sur helloasso.com .
