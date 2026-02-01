Gala de boxe rencontres Franco-Suisses amateurs Pontarlier

Gala de boxe rencontres Franco-Suisses amateurs

Espace Pourny Pontarlier Doubs

Porté par le succès grandissant de son Gala de Boxe Franco-Suisse, le Boxing Club Pontissalien renouvelle, cette année encore, son événement sportif incontournable.

Pour cette nouvelle édition, le gala de boxe proposera quinze combats amateurs opposant la France à la Suisse, mêlant jeunes, seniors, féminins et masculins. Huit boxeurs pontissaliens défendront fièrement les couleurs de la ville.

Buvette et restauration sur place. .

+33 1 80 58 58 80

