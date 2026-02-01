Gala de boxe rencontres Franco-Suisses amateurs Pontarlier
Gala de boxe rencontres Franco-Suisses amateurs Pontarlier samedi 28 février 2026.
Espace Pourny Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28 23:30:00
2026-02-28
Porté par le succès grandissant de son Gala de Boxe Franco-Suisse, le Boxing Club Pontissalien renouvelle, cette année encore, son événement sportif incontournable.
Pour cette nouvelle édition, le gala de boxe proposera quinze combats amateurs opposant la France à la Suisse, mêlant jeunes, seniors, féminins et masculins. Huit boxeurs pontissaliens défendront fièrement les couleurs de la ville.
Buvette et restauration sur place. .
