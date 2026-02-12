Gala de boxe Gymnase des Berneries Saint-Yrieix-sur-Charente

Gala de boxe

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

2026-03-21

Le savate club d’Angoulême organise les demi-finales des Elite A et B pour le championnat de France masculin et féminin. Venez nombreux soutenir nos sportifs.

Gymnase des Berneries 12 avenue de l’Union Saint-Yrieix-sur-Charente 16710 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 43 35 20

English :

The savate club d’Angoulême is organizing the Elite A and B semi-finals for the men’s and women’s French championships. Come and support our athletes.

