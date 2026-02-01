Gala de boxe Savenay

Gala de boxe

Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Gala de boxe organisé par Rogoué Boxing Club. Au programme, de nombreux combats amateurs et 5 combats professionnels.

Tarifs 20 € (adulte), 10 € (- 10 ans). .

Rue des Mésanges Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

