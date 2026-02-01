Gala de boxe Savenay
Gala de boxe Savenay samedi 28 février 2026.
Gala de boxe
Rue des Mésanges Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Gala de boxe organisé par Rogoué Boxing Club. Au programme, de nombreux combats amateurs et 5 combats professionnels.
Tarifs 20 € (adulte), 10 € (- 10 ans). .
Rue des Mésanges Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Gala de boxe Savenay a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon