Gala de boxe Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Villedieu-les-Poêles Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2025-10-31 19:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Dès 19h30, ouverture avec nos boxeurs amateurs Auny Gauchet, Michael Alexander, Alfredo Tessari, Paloma Debas, Noam Delafontaine et Guillaume Parrot

Et pour clôturer la soirée

2 combats pros spectaculaires avec Jordan Dzaba et Keanu Klose

Les adversaires seront annoncés très prochainement…

Réservations en ligne sur www.helloasso.com ou au 06 18 97 75 32

Viens vibrer avec nous et soutenir les boxeurs du Koaching ! .

Villedieu-les-Poêles Salle des fêtes Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie

