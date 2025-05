GALA DE DANSE 2025 ADAJ UNE NUIT AU MUSÉE – Béziers, 8 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

GALA DE DANSE 2025 ADAJ UNE NUIT AU MUSÉE
Béziers Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Notre gala vous embarque pour une Nuit au Musée guidée par la Joconde œuvres vivantes, danses variées et surprises pour une soirée artistique pleine d’émerveillement !

Les élèves adultes de l’école de danse ADAJ sont heureux de vous faire découvrir le résultat de leur travail de l’année.

Et si une simple visite au musée se transformait en une aventure inoubliable ? Cette année, notre gala vous propose une Nuit au Musée hors du commun, animée par une guide d’exception la Joconde en personne !

Préparez-vous à un voyage fascinant au cœur des plus grandes œuvres d’art, où peintures et sculptures prennent vie sous vos yeux. Au rythme du modern jazz, du theater dance, du street jazz ou encore de la danse contemporaine, des chorégraphies dynamiques viendront réinterpréter les chefs-d’œuvre du musée.

Mystère, surprises et émerveillement seront au rendez-vous… Une expérience artistique à ne pas manquer !

Payant Réservation conseillée. .

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie

English :

Our gala will take you on a Night at the Museum guided by the Mona Lisa: living works, a variety of dances and surprises for an artistic evening full of wonder!

German :

Unsere Gala nimmt Sie mit auf eine von der Mona Lisa geführte Nacht im Museum: Lebende Kunstwerke, abwechslungsreiche Tänze und Überraschungen sorgen für einen künstlerischen Abend voller Staunen!

Italiano :

Il nostro gala vi porterà in una Notte al Museo guidata dalla Gioconda: opere viventi, una varietà di danze e sorprese per una serata artistica piena di meraviglia!

Espanol :

Nuestra gala le llevará a una Noche en el Museo guiada por la Mona Lisa: obras vivas, bailes variados y sorpresas para una velada artística llena de asombro

