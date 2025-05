GALA DE DANSE 2025 HOLISTIC DANSE LUEUR D’ÉTÉ – Béziers, 6 juin 2025 07:00, Béziers.

Hérault

GALA DE DANSE 2025 HOLISTIC DANSE LUEUR D’ÉTÉ Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Plongez dans « Lueur d’été », un ballet poétique qui évoque la magie d’un soir au Grand Trianon, entre danse, fleurs et ciel étoilé à l’aube de la saison estivale.

Représentation du gala de fin d’année des élèves de l’école Holistic Danse.

Laissez-vous emporter par « Lueur d’été », un ballet enchanteur qui célèbre la magie d’un soir d’été dans le jardin du Grand Trianon. À l’approche de la belle saison, la danse, la poésie et les parfums floraux vous enveloppent dans une atmosphère rêveuse sous un ciel étoilé.

Payant Réservation obligatoire en ligne. .

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 31 46 93 08

English :

Immerse yourself in « Lueur d?été », a poetic ballet evoking the magic of an evening at the Grand Trianon, between dance, flowers and starry skies at the dawn of the summer season.

German :

Tauchen Sie ein in « Lueur d’été », ein poetisches Ballett, das den Zauber eines Abends im Grand Trianon heraufbeschwört, zwischen Tanz, Blumen und Sternenhimmel zu Beginn der Sommersaison.

Italiano :

Immergetevi in « Lueur d’été », un balletto poetico che evoca la magia di una serata al Grand Trianon, tra danze, fiori e cieli stellati all’alba della stagione estiva.

Espanol :

Sumérjase en « Lueur d’été », un ballet poético que evoca la magia de una velada en el Gran Trianón, con danzas, flores y cielos estrellados en los albores de la temporada estival.

