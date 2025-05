GALA DE DANSE 2025 LEZ ARTS URBAINS LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS – Béziers, 11 juin 2025 07:00, Béziers.

Les élèves vous présentent leurs spectacles de danse hip-hop, inspirés du célèbre roman « Le Tour du monde en 80 jours » de Jules Verne.

Les élèves de l’école de danse « Lez Arts Urbains » vous présentent leurs spectacles de danse hip-hop, inspirés du célèbre roman « Le Tour du monde en 80 jours » de Jules Verne.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 58 96 68 15 contact@lez-arts-urbains.com

English :

The students present their hip-hop dance performances, inspired by the famous novel « Around the World in 80 Days » by Jules Verne.

German :

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren Ihnen ihre Hip-Hop-Tanzaufführungen, die von dem berühmten Roman « In 80 Tagen um die Welt » von Jules Verne inspiriert sind.

Italiano :

Gli studenti presentano i loro spettacoli di danza hip-hop, ispirati al famoso romanzo « Il giro del mondo in 80 giorni » di Jules Verne.

Espanol :

Los alumnos presentan sus espectáculos de danza hip-hop, inspirados en la famosa novela « La vuelta al mundo en 80 días » de Julio Verne.

