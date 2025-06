GALA DE DANSE 2025 MOUV’DANSE L’HARMONIE DES ÉLÈMENTS Béziers 29 juin 2025 07:00

Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

L’école de danse Mouv’Danse vous présente « L’Harmonie des éléments » à l’occasion du gala de fin d’année.

Payant Réservation conseillée.

Traverse de Colombiers

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 11 16 52 05

English :

The Mouv’Danse dance school presents « L’Harmonie des éléments » at its end-of-year gala.

Paying Reservations recommended.

German :

Die Tanzschule Mouv’Danse präsentiert Ihnen « L’Harmonie des éléments » anlässlich der Jahresabschlussgala.

Kostenpflichtig Reservierung empfohlen.

Italiano :

La scuola di danza Mouv’Danse presenta « L’Harmonie des éléments » in occasione del suo gala di fine anno.

A pagamento Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

La escuela de danza Mouv’Danse presenta « L’Harmonie des éléments » en su gala de fin de curso.

De pago Se recomienda reservar.

