Gala de danse ACTE 3.0 Théâtre de Caen Caen

Caen

Gala de danse ACTE 3.0

Théâtre de Caen 135 Boulevard du Maréchal Leclerc Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Célébration des 30 ans de l’école de danse Karine Hubert.

Joignez-vous à nous pour le spectacle de fin d’année des élèves en classique et en jazz !

L’assurance d’une soirée plein d’émotions et de paillettes.

Billetterie à l’école de danse, au 06 70 71 88 98 ou le soir même au théâtre.

Célébration des 30 ans de l’école de danse Karine Hubert.

Joignez-vous à nous pour le spectacle de fin d’année des élèves en classique et en jazz !

L’assurance d’une soirée plein d’émotions et de paillettes.

Billetterie à l’école de danse, au 06 70 71 88 98 ou le soir même au théâtre. .

Théâtre de Caen 135 Boulevard du Maréchal Leclerc Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 70 71 88 98 karine@ecoledansekarinehubert.fr

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English : Gala de danse ACTE 3.0

Celebrating 30 years of Karine Hubert’s dance school.

Join us for the end-of-year show put on by our classical and jazz students!

It’s guaranteed to be an evening full of emotion and glitter.

Tickets available from the dance school, on 06 70 71 88 98 or the same evening at the theatre.

L’événement Gala de danse ACTE 3.0 Caen a été mis à jour le 2026-05-27 par OT Caen la Mer