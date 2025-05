Gala de danse Arabesque – Espace Culturel Saint-Gildas-des-Bois, 28 juin 2025 20:00, Saint-Gildas-des-Bois.

“On ne laisse pas Bébé dans un coin…”

Cette année, ce sont les danseuses et danseurs d’Arabesque qu’on ne laisse pas dans le coin de la scène… Venez découvrir notre spectacle 2025 les 28 et 29 juin prochains !

Au programme bonne humeur, musique et bien sûr, de la danse. On vous donne rendez-vous :

Le samedi 28 juin à 20h00

Le dimanche 29 juin à 15h30

Retrouvez prochainement l’ouverture de la billetterie en ligne…

On vous attend nombreux ! .

Espace Culturel 45 rue Gabriel Deshayes

Saint-Gildas-des-Bois 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

