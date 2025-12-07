Gala de danse au profit du Téléthon La Réole

Gala de danse au profit du Téléthon

Le dimanche 7 décembre à 17h, au Gymnase Colette Besson aura lieu un gala de danse avec une belle programmation au profit du Téléthon.

Nous sommes ravis d’accueillir Fleur Acorpsdanse, Ecole de Danse Elodie Saint-Martin, la Réole ,Espace Danse ChoréA, Hélène Poymiro et Tierno Seydou Ndiaye qui se mobilisent à nos côtés pour ce Téléthon 2025. .

Gymnase Colette Besson La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 078649938 gaetan.loustalot@lareole.fr

