Gala de danse Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi

Bézu-Saint-Éloi

Gala de danse

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Cobe présente sa section danse lors de son spectacle.

Buvette sur place. .

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 46 61 32 49 associationlecobe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala de danse

L’événement Gala de danse Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme