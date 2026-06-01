Gala de danse Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi
Gala de danse Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi samedi 20 juin 2026.
Bézu-Saint-Éloi
Gala de danse
Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le Cobe présente sa section danse lors de son spectacle.
Buvette sur place. .
Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 46 61 32 49 associationlecobe@gmail.com
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English : Gala de danse
L’événement Gala de danse Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme