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Gala de danse Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi

Gala de danse Salle Robert Jorelle Bézu-Saint-Éloi samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle Robert Jorelle

Adresse : Chemin des Chasses Marées

Ville : 27660 Bézu-Saint-Éloi

Département : Eure

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Bézu-Saint-Éloi

Gala de danse

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 21:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le Cobe présente sa section danse lors de son spectacle.
Buvette sur place.   .

Salle Robert Jorelle Chemin des Chasses Marées Bézu-Saint-Éloi 27660 Eure Normandie +33 6 46 61 32 49  associationlecobe@gmail.com

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English : Gala de danse

L’événement Gala de danse Bézu-Saint-Éloi a été mis à jour le 2026-06-12 par Vexin Normand Tourisme