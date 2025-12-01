Gala de danse classique – Préaux du Perche Perche en Nocé
Gala de danse classique – Préaux du Perche Perche en Nocé samedi 13 décembre 2025.
Orne
Gala de danse classique Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne
Début : 2025-12-13 19:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Avec la participation exceptionnelle des danseurs de l’Opéra National de Paris.
Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche réservation en ligne.
Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière
Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com
English : Gala de danse classique
With the exceptional participation of dancers from the Opéra National de Paris.
Practical info: at Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche book online.
German :
Mit der außergewöhnlichen Teilnahme von Tänzern der Opéra National de Paris.
Praktische Hinweise: im Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche Online-Reservierung.
Italiano :
Con l’eccezionale partecipazione di ballerini dell’Opéra National de Paris.
Pratica: presso il Théâtre Basse Passière di Préaux du Perche prenotazione online.
Espanol :
Con la participación excepcional de bailarines de la Ópera Nacional de París.
Práctico: en el Théâtre Basse Passière de Préaux du Perche reserve en línea.
