Gala de danse classique – Préaux du Perche Perche en Nocé

Orne

Gala de danse classique Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière Perche en Nocé Orne

Début : 2025-12-13 19:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Avec la participation exceptionnelle des danseurs de l’Opéra National de Paris.

Pratique au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche réservation en ligne.

Préaux du Perche Lieu-dit La Basse Passière

Perche en Nocé 61340 Orne Normandie contact@theatrebassepassiere.com

English : Gala de danse classique

With the exceptional participation of dancers from the Opéra National de Paris.

Practical info: at Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche book online.

German :

Mit der außergewöhnlichen Teilnahme von Tänzern der Opéra National de Paris.

Praktische Hinweise: im Théâtre Basse Passière in Préaux du Perche Online-Reservierung.

Italiano :

Con l’eccezionale partecipazione di ballerini dell’Opéra National de Paris.

Pratica: presso il Théâtre Basse Passière di Préaux du Perche prenotazione online.

Espanol :

Con la participación excepcional de bailarines de la Ópera Nacional de París.

Práctico: en el Théâtre Basse Passière de Préaux du Perche reserve en línea.

