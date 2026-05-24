GALA DE DANSE DANCE MACHINE Montblanc
GALA DE DANSE DANCE MACHINE Montblanc samedi 27 juin 2026.
Montblanc
GALA DE DANSE DANCE MACHINE
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
L’association Dance Machine vous donne rendez-vous pour leur gala de danse de fin d’année, devant la mairie.
Le rendez-vous de danse à ne pas manquer ! L’association Dance Machine vous invite à son gala de danse. Venez découvrir le travail des danseurs à travers un spectacle rythmé, reflet d’une année de passion et d’énergie. Une soirée dansante et conviviale à partager en plein air ! .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 6 31 28 67 43
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English :
The Dance Machine association invites you to their end-of-year dance gala, in front of the town hall.
L’événement GALA DE DANSE DANCE MACHINE Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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