Altkirch

Gala de danse de la MJC

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-24 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Les danseuses et danseurs de la MJC Altkirch présentent un gala de danse varié et déjà complet, réunissant hip-hop, modern jazz, classique, danse tahitienne, latinos, dancehall et street jazz. Réservation obligatoire

L’ensemble des danseuses et danseurs de la MJC Altkirch, présentent leur spectacle de fin d’année à guichet fermé ! Billetterie ouverte en priorité aux proches des danseurs et danseuses.

Le bal de la MJC présenté par l’ensemble des danseurs et danseuses de la MJC hip-hop, modern jazz, classique, danse tahitienne, danse latinos, dancehall, street jazz !

Billetterie ouverte en priorité aux proches des danseurs et danseuses. .

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr

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English :

Dancers from MJC Altkirch present a varied and already sold-out dance gala, featuring hip-hop, modern jazz, classical, Tahitian dance, Latino, dancehall and street jazz. Reservations essential

L’événement Gala de danse de la MJC Altkirch a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme du Sundgau