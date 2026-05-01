Gala de danse de la MJC Altkirch
Gala de danse de la MJC Altkirch samedi 23 mai 2026.
Altkirch
Gala de danse de la MJC
1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-24 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Les danseuses et danseurs de la MJC Altkirch présentent un gala de danse varié et déjà complet, réunissant hip-hop, modern jazz, classique, danse tahitienne, latinos, dancehall et street jazz. Réservation obligatoire
L’ensemble des danseuses et danseurs de la MJC Altkirch, présentent leur spectacle de fin d’année à guichet fermé ! Billetterie ouverte en priorité aux proches des danseurs et danseuses.
Le bal de la MJC présenté par l’ensemble des danseurs et danseuses de la MJC hip-hop, modern jazz, classique, danse tahitienne, danse latinos, dancehall, street jazz !
Billetterie ouverte en priorité aux proches des danseurs et danseuses. .
1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 03 culture@mairie-altkirch.fr
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English :
Dancers from MJC Altkirch present a varied and already sold-out dance gala, featuring hip-hop, modern jazz, classical, Tahitian dance, Latino, dancehall and street jazz. Reservations essential
L’événement Gala de danse de la MJC Altkirch a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de tourisme du Sundgau
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