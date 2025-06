Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac – Gindou 21 juin 2025 17:00

Lot

Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac Salle l’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date et horaire :

Début : 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

2025-06-22

L’Atelier Danse de Marminiac présente son gala de fin d’année intitulé « Partir ».

Elsa et Gazi Martinez les deux professeurs de modern jazz, street jazz et breakdance vous proposent une chorégraphie et une mise en scène originales. 120 jeunes danseuses et danseurs se produiront lors des trois représentations programmées.

Séance de samedi 20h Complet !

Dernières places disponibles pour samedi 17h et dimanche 14h

Sur-réservation 8 .

Salle l’Arsénic

Gindou 46250 Lot Occitanie atelierdansemarminiac@gmail.com

English :

The Atelier Danse de Marminiac presents its end-of-year gala entitled « Partir ».

Elsa and Gazi Martinez, the two teachers of modern jazz, street jazz and breakdance, present an original choreography and staging. 120 young dancers will perform in the three scheduled shows.

German :

Das Atelier Danse de Marminiac präsentiert seine Gala zum Jahresende mit dem Titel « Partir ».

Elsa und Gazi Martinez, die beiden Lehrerinnen für Modern Jazz, Street Jazz und Breakdance, bieten Ihnen eine originelle Choreographie und Inszenierung an. 120 junge Tänzerinnen und Tänzer werden bei den drei geplanten Aufführungen auftreten.

Italiano :

L’Atelier Danse de Marminiac presenta il suo gala di fine anno intitolato « Partir ».

Elsa e Gazi Martinez, i due insegnanti di modern jazz, street jazz e breakdance, hanno ideato coreografie e allestimenti originali. 120 giovani ballerini si esibiranno nei tre spettacoli in programma.

Espanol :

El Atelier Danse de Marminiac presenta su gala de fin de curso titulada « Partir ».

Elsa y Gazi Martinez, las dos profesoras de modern jazz, street jazz y breakdance, han ideado una coreografía y una puesta en escena originales. 120 jóvenes bailarines actuarán en los tres espectáculos programados.

