Gala de danse de Léon Temps Danse – Léon, 9 juin 2025 18:00

Landes

Gala de danse de Léon Temps Danse Centre culturel Léon Landes

Début : 2025-06-09 18:00:00

fin : 2025-06-09 20:00:00

2025-06-09

Venez nombreux au spectacle de fin d’année avec au programme de nombreuses chorégraphies de tous les cours enseignés à Léon Temps Danse (classique, break-dance, Modern-Jazz et Modern). 29 chorégraphies, plus de quarante costumes différents, des bijoux, des accessoires. Une bande son et musicale à vous couper le souffle.

Entrée adulte 10 €, enfant 5 €.

Informations au 06 64 20 61 81.

Billetterie sur Billetweb. .

Centre culturel

Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine

