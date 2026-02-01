Gala de Danse de Salon Le Plessis-Belleville

Gala de Danse de Salon

Laissez‑vous emporter par la magie de la danse lors du Gala de Danse de Salon organisé au Plessis‑Belleville !

Un rendez‑vous exceptionnel mêlant démonstrations, convivialité et une soirée toutes danses pour prolonger le plaisir sur la piste.

Samedi 21 février 2026 à 20h00

Complexe sportif Rue de Verdun 60330 Le Plessis‑Belleville

Au programme

• Démonstration de danse de salon avec la formation Alain Chiche Swing and Smile

• Stage de danse en ligne ouvert à tous

• Soirée festive animée par des danses variées

• Boissons softs et mignardises offertes pour accompagner le moment

Tarif

15 € sur place 14 € en prépaiement

Informations & réservations

Par SMS au 06 13 29 78 64

Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de danse comme pour ceux qui souhaitent simplement profiter d’une soirée pleine d’élégance et de bonne humeur !

Rue de Verdun Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 13 29 78 64

English :

?? Let yourself be swept away by the magic of dance at the Gala de Danse de Salon at Plessis-Belleville!

An exceptional event combining demonstrations, conviviality and an all dances evening to prolong the pleasure on the dance floor.

? Saturday, February 21, 2026 ? 8:00 pm

? Complexe sportif Rue de Verdun ? 60330 Le Plessis?Belleville

Program

? Ballroom dance demonstration by Alain Chiche Swing and Smile

? Line dancing workshop open to all

? Festive evening with a variety of dances

? Soft drinks and mignardises offered to accompany the moment

? Price

15 ? on site ? 14 ? prepaid

? Information & reservations

By SMS to 06 13 29 78 64

A not-to-be-missed event for dance enthusiasts and those simply wishing to enjoy an evening of elegance and good humor!

