Gala de Danse de Salon Le Plessis-Belleville
Gala de Danse de Salon Le Plessis-Belleville samedi 21 février 2026.
Gala de Danse de Salon
Rue de Verdun Le Plessis-Belleville Oise
Tarif : 14 – 14 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-21 20:00:00
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Laissez‑vous emporter par la magie de la danse lors du Gala de Danse de Salon organisé au Plessis‑Belleville !
Un rendez‑vous exceptionnel mêlant démonstrations, convivialité et une soirée toutes danses pour prolonger le plaisir sur la piste.
Samedi 21 février 2026 à 20h00
Complexe sportif Rue de Verdun 60330 Le Plessis‑Belleville
Au programme
• Démonstration de danse de salon avec la formation Alain Chiche Swing and Smile
• Stage de danse en ligne ouvert à tous
• Soirée festive animée par des danses variées
• Boissons softs et mignardises offertes pour accompagner le moment
Tarif
15 € sur place 14 € en prépaiement
Informations & réservations
Par SMS au 06 13 29 78 64
Un événement à ne pas manquer pour les passionnés de danse comme pour ceux qui souhaitent simplement profiter d’une soirée pleine d’élégance et de bonne humeur !
Rue de Verdun Le Plessis-Belleville 60330 Oise Hauts-de-France +33 6 13 29 78 64
English :
?? Let yourself be swept away by the magic of dance at the Gala de Danse de Salon at Plessis-Belleville!
An exceptional event combining demonstrations, conviviality and an all dances evening to prolong the pleasure on the dance floor.
? Saturday, February 21, 2026 ? 8:00 pm
? Complexe sportif Rue de Verdun ? 60330 Le Plessis?Belleville
Program
? Ballroom dance demonstration by Alain Chiche Swing and Smile
? Line dancing workshop open to all
? Festive evening with a variety of dances
? Soft drinks and mignardises offered to accompany the moment
? Price
15 ? on site ? 14 ? prepaid
? Information & reservations
By SMS to 06 13 29 78 64
A not-to-be-missed event for dance enthusiasts and those simply wishing to enjoy an evening of elegance and good humor!
L’événement Gala de Danse de Salon Le Plessis-Belleville a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme du Pays de Valois