Fresnoy-le-Grand

Gala de danse d’Evi Danse à Fresnoy le Grand

Fresnoy-le-Grand Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

ALPHA’DANSE Au delà des préjugés

Et si chaque lettre de l’alphabet racontait une histoire ?

Alpha’danse est un spectacle sensible et inspirant qui suit le parcours d’un garçon découvrant sa passion pour la danse. À travers les lettres qui s’assemblent comme les pas d’une chorégraphie, il apprend à s’affirmer, à dépasser les regards et à comprendre qu’aimer la danse n’a ni genre ni limite.

Entre mouvements et émotions, le spectacle célèbre la liberté d’être soi-même et rappelle que les rêves appartiennent à tous. Alpha’danse invite petits et grands à réfléchir, ressentir et surtout à danser avec le cœur.

Un voyage artistique où l’alphabet devient langage du corps, et où la danse devient une voix pour dire chacun a le droit d’aimer ce qui le fait vibrer.

Un spectacle entièrement pensé par Mélanie Danse & Fitness Mél Play

Salle Marcel Lesur Fresnoy Le Grand

Dates

– Samedi 20 Juin 20h00

– Dimanche 21 Juin 15h00

( Ouverture des portes 1h avant)

Tél 06 84 54 05 60

Tarifs 10€ adultes, 5€ pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans (sans place assise)

ALPHA’DANSE Au delà des préjugés

Et si chaque lettre de l’alphabet racontait une histoire ?

Alpha’danse est un spectacle sensible et inspirant qui suit le parcours d’un garçon découvrant sa passion pour la danse. À travers les lettres qui s’assemblent comme les pas d’une chorégraphie, il apprend à s’affirmer, à dépasser les regards et à comprendre qu’aimer la danse n’a ni genre ni limite.

Entre mouvements et émotions, le spectacle célèbre la liberté d’être soi-même et rappelle que les rêves appartiennent à tous. Alpha’danse invite petits et grands à réfléchir, ressentir et surtout à danser avec le cœur.

Un voyage artistique où l’alphabet devient langage du corps, et où la danse devient une voix pour dire chacun a le droit d’aimer ce qui le fait vibrer.

Un spectacle entièrement pensé par Mélanie Danse & Fitness Mél Play

Salle Marcel Lesur Fresnoy Le Grand

Dates

– Samedi 20 Juin 20h00

– Dimanche 21 Juin 15h00

( Ouverture des portes 1h avant)

Tél 06 84 54 05 60

Tarifs 10€ adultes, 5€ pour les enfants de 5 à 12 ans, gratuit pour les moins de 5 ans (sans place assise) .

Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France +33 6 84 54 05 60

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English :

ALPHA?DANSE %AB Beyond Prejudice %BB

What if every letter of the alphabet told a story?

Alpha?danse is a sensitive and inspiring performance that follows the journey of a boy discovering his passion for dance. %C0 Through letters that come together like the steps of a choreography, he learns to assert himself, to rise above others’ judgments, and to understand that a love of dance knows no gender or limits.

Through movement and emotion, the show celebrates the freedom to be oneself and reminds us that dreams belong to everyone. Alpha?danse invites young and old alike to reflect, feel, and above all, dance from the heart.

An artistic journey where the alphabet becomes body language, and where dance becomes a voice to say: everyone has the right to love what moves them.

A show entirely conceived by Mélanie Dance & Fitness Mél Play

Marcel Lesur Hall Fresnoy Le Grand

Dates:

– Saturday, June 20 8:00 p.m.

– Sunday, June 21 3:00 PM

(Doors open 1 hour before the show)

Phone: 06 84 54 05 60

Prices: 10? for adults, 5? for children ages 5 %E0 12, free for children under 5 (no seat provided)

L’événement Gala de danse d’Evi Danse à Fresnoy le Grand Fresnoy-le-Grand a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois