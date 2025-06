Gala de danse – Dieuze 20 juin 2025 19:15

Moselle

Gala de danse 94 impasse Jean Laurain Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-20 19:15:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

2025-06-21

Gala de danse de la MJC

Programme

– Le 20 juin, deux représentations à 19h15 et 20h30 (buvette et restauration sur place)

– Le 21 juin, une représentation à 17hTout public

94 impasse Jean Laurain

Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 97 41 accueil@mjccsdieuze.fr

English :

MJC dance gala

Program :

– June 20, two performances at 7:15pm and 8:30pm (refreshments and food available on site)

– June 21, one performance at 5pm

German :

Tanzgala des MJC

Programm :

– Am 20. Juni, zwei Aufführungen um 19.15 und 20.30 Uhr (Getränke und Essen vor Ort)

– Am 21. Juni, eine Vorstellung um 17 Uhr

Italiano :

Galà di danza MJC

Programma :

– Il 20 giugno, due spettacoli alle 19.15 e alle 20.30 (rinfresco e cibo in loco)

– 21 giugno, uno spettacolo alle 17.00

Espanol :

Gala de danza del MJC

Programa :

– El 20 de junio, dos funciones a las 19h15 y 20h30 (refrescos y comida in situ)

– 21 de junio, una función a las 17.00 h

L’événement Gala de danse Dieuze a été mis à jour le 2025-06-12 par OT DU PAYS SAULNOIS