Gala de danse du Conservatoire Chartres
vendredi 4 juin 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Gala de danse du Conservatoire
Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-06-04 20:00:00
fin : 2027-06-05
Date(s) :
2027-06-04
Événements prestigieux très attendus des Chartrains, ces deux soirées sont l’aboutissement d’une année de travail intense, de passion et de dévouement de la part de nos talentueux danseurs et chorégraphes.
Cette proposition artistique qui dépasse la simple prestation scénique, est une véritable célébration de l’art du mouvement et de l’expression corporelle. Nos danseurs, débutants ou avancés, présenteront une fois encore un spectacle mêlant ballet classique et danse contemporaine, ou chaque tableau aura été soigneusement conçu pour mettre en lumière le talent et la créativité de toutes les énergies… Passionné de danse, parent ou simplement amateur de beaux spectacles, vous serez transportés dans des univers merveilleux, où la grâce et l’émotion se mêleront pour vous offrir un nouveau spectacle inoubliable. Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire. 10 .
Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79
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English :
A prestigious event eagerly awaited by Chartra residents, these two evenings are the culmination of a year of hard work, passion and dedication on the part of our talented dancers and choreographers.
L’événement Gala de danse du Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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