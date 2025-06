Gala de danse « Entre Cour et Jardin » TARBES Tarbes 2 juillet 2025 20:00

Hautes-Pyrénées

Gala de danse « Entre Cour et Jardin » TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 20:00:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Danse entre Cour et Jardin est une association située à Soumoulou.

Julie et Sandrine sont des professeures diplômées et certifiées. Elles vous proposent des cours de danse éveil initiations Danse contemporaine ados adultes.

Venez soutenir les élèves pour leur gala de fin d’année !

.

TARBES Bd du Président Kennedy

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Danse entre Cour et Jardin is an association based in Soumoulou.

Julie and Sandrine are qualified and certified dance teachers. They offer: dance classes for beginners initiations contemporary dance for teenagers and adults.

Come and support our students at their end-of-year gala!

German :

Danse entre Cour et Jardin ist ein Verein in Soumoulou.

Julie und Sandrine sind ausgebildete und zertifizierte Lehrerinnen. Sie bieten Ihnen folgende Kurse an: Tanzkurse für Anfänger Einführungen Zeitgenössischer Tanz für Jugendliche und Erwachsene.

Unterstützen Sie die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Gala am Jahresende!

Italiano :

Danse entre Cour et Jardin è un’associazione con sede a Soumoulou.

Julie e Sandrine sono insegnanti qualificate e certificate. Offrono: corsi di danza per principianti introduzione danza contemporanea per adolescenti e adulti.

Venite a sostenere gli studenti al loro gala di fine anno!

Espanol :

Danse entre Cour et Jardin es una asociación con sede en Soumoulou.

Julie y Sandrine son profesoras tituladas. Ofrecen: clases de danza para principiantes introducciones danza contemporánea para adolescentes y adultos.

Ven a apoyar a los alumnos en su gala de fin de curso

L’événement Gala de danse « Entre Cour et Jardin » Tarbes a été mis à jour le 2025-06-17 par OT de Tarbes|CDT65